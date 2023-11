La muraille du Cercle à l'honneur, les Bruxellois bien représentés : voici notre équipe de la 14e journée de Jupiler Pro League

Voici notre équipe de la 14e journée de Pro League. Encore une fois beaucoup de concurrence et de choix difficiles, mais un inévitable : Warleson, le gardien du Cercle, est "l'homme du week-end".

Gardien de but

Vous vous en doutiez. Il a réalisé un match exceptionnel contre le Club de Bruges, détournant tout ce que Ferran Jutgla et compagnie ont tenté. Grâce à lui, le Cercle a engrangé un point de cette rencontre difficile contre le voisin du FCB. Warleson est logiquement notre gardien de la semaine.

Défenseurs

Munoz (Genk) aurait largement mérité une place, pour son but et sa passe décisive contre OHL. Mais face au Club de Bruges, il n'y a pas que Warleson qui ait réalisé un match énorme. Hugo Siquet aussi. Si on lui reproche parfois d'oublier ce qu'il se passe dans son dos, l'ancien du Standard et de Fribourg n'a rien laissé passer, tout en se montrant dangereux offensivement.

En défense centrale, Zeno Debast a été impérial contre La Gantoise. Le jeune Diable Rouge, lui aussi, n'a rien laissé passer et a écœuré les attaquants Gantois. Demandez à Hugo Cuypers, qui espère toujours avoir voix au chapitre. Ce fut également le cas de Jan Vertonghen, mais c'est bien le plus jeune du duo qui reçoit nos faveurs. Même chose pour Watanabe, qui n'a rien laissé à Kasper Dolberg.

Sur la gauche, Joris Kayembe a livré une prestation solide avec le Racing Genk contre OHL. Segovia et Daam Foulon auraient aussi pu prétendre à cette place, mais ce sont les efforts offensifs de l'ancien Carolo qui sont récompensés cette semaine.

© photonews

Milieux de terrain

A nouveau titulaire, Xavier Mercier a trouvé le chemin des filets avec le RWDM, contre Eupen. De plus, le Français retrouve toute la qualité qui est la sienne sur phase arrêtée. Un sacré + pour les Bruxellois !

Avec deux passes décisives, Cameron Puertas a, une nouvelle fois, guidé l'Union contre le KV Courtrai. Enfin, Julien De Sart a surclassé le milieu de terrain d'Anderlecht et était l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse de la Ghelamco Arena, ce dimanche. Avec son doublé contre Louvain, Bryan Heynen aurait également pu revendiquer une place.

Attaquants

Norman Bassette s'est avéré être la découverte de la semaine au KV Malines. L'attaquant de 19 ans s'est vu offrir sa première place de titulaire par Fred Vanderbiest (ou Besnik Hasi) et a immédiatement délivré une passe décisive. Impactant dans le jeu, il entre pour la première fois dans notre équipe de la semaine.

Il est accompagné de deux joueurs anversois qui ont passé le Standard au hachoir à viande. Janssen a été l'architecte de cette victoire monstre avec deux buts rapides et beaucoup de combat. Michel-Ange Balikwisha a confirmé sa superbe forme avec une passe décisive, un but et une prestation au top.

Notre équipe de la semaine : Warleson, Siquet, Debast, Watanabe, Kayembe, Mercier, Puertas, De Sart, Balikwisha, Bassette, Janssen