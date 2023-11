"Je devais faire signe à Verbruggen afin qu'il simule une blessure"

Pendant le match entre Anderlecht et La Gantoise, le gardien Kasper Schmeichel s'est assis en raison d'une blessure. L'entraîneur de Gand, Hein Vanhaezebrouck, avait des doutes à ce sujet et pensait que le gardien simulait.

Les déclarations de l'ancien entraîneur des gardiens d'Anderlecht, Frank Boeckx, rendent cette affirmation plus crédible.

Boeckx évoque un moment du passé. ''Je m'attendais à ce que Brian Riemer répète le truc de la saison dernière contre OH Leuven. Nous menions alors 0-1 avec Anderlecht, mais Leuven poussait et nous sentions que le match nous échappait'', a déclaré Boeckx dans le podcast de football 'Vier-Nul'. L'entraîneur des gardiens a reçu un ordre. ''Je devais alors crier au gardien Bart Verbruggen qu'il devait simuler une blessure afin que Riemer puisse donner quelques ajustements tactiques et casser le rythme de l'adversaire. Cela a parfaitement fonctionné à l'époque, car nous avons gagné 0-2'', a ajouté l'ancien entraîneur des gardiens des Mauves.

Après le match nul, Anderlecht reste à la deuxième place de la Jupiler Pro League, tandis que Gand reste à 1 point derrière.