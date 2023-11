Ce Diable Rouge veut se montrer encore plus : "Je sais ce que je vaux"

Johan Bakayoko a déjà démontré au PSV une énorme partie de son talent. Depuis janvier de cette année, il est titulaire indiscutable et veut montrer beaucoup plus chez les Diables.

Cette saison, Johan Bakayoko a également acquis de l'expérience en Ligue des champions et a réussi à aligner de très bonnes statistiques avec un but et une passe décisive en quatre rencontres.

"Mais je pense que j'ai des qualités à faire valoir. Je qualifie cette année de 'bonne'. Pas très bonne. Juste bonne, parce que je sais que je peux encore apporter plus", a déclaré l'ailier droit de 20 ans à Het Laatste Nieuws.

Le fait qu'il soit devenu un Diable Rouge ne l'a pas surpris non plus. "Je sais ce que je vaux et je suis donc très strict avec moi-même. La confiance en soi est essentielle. Surtout pour un attaquant", a-t-il ajouté.

Mais Bakayoko est encore un talent à développer, où sont ses limites ? "Je ne peux pas répondre à cette question, car je ne pense pas avoir de limites. J'ai l'impression que je ne suis pas encore là où je devrais ou pourrais être. C'est ce qui me plaît. Je sais que je vais surprendre encore plus de gens et que je peux être encore meilleur."