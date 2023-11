Bientôt le couronnement ultime pour Toby Alderweireld ? "Le rêve de chaque gamin quand il commence"

Toby Alderweireld a emmené l'Antwerp vers un doublé national. Et désormais, il fait peut-être bien partie des favoris au Soulier d'or.

Après un gardien de but, Simon Mignolet, verra-t-on un défenseur soulever le Soulier d'or ? C'est en tout cas une réelle possibilité, car on ne voit pas comment le trophée individuel de l'année peut échapper à un joueur de l'Antwerp après un doublé national.

Et si un joueur représente le succès du Great Old cette année, c'est bien Toby Alderweireld. Le capitaine de l'Antwerp a inscrit le but du titre mais il était surtout un véritable pilier au Bosuil, et est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de Pro League à son poste.

Alderweireld Soulier d'or ?

"Je pense avoir fait ma part du travail, oui, je peux le dire. Beaucoup de cleansheets, des buts importants. Que ce soit avec Tottenham ou avec les Diables Rouges, je n'ai pas connu beaucoup de meilleures saisons dans ma carrière", estime Alderweireld dans Het Nieuwsblad. "Le Soulier d'or? Je ne vais pas vous mentir : ce serait fantastique. En tant que défendeur central, vous avez l'habitude d'être très discret car si vous réalisez un geste spectaculaire, c'est généralement que vous avez fait une erreur avant".

Mais soulever le trophée individuel le plus prestigieux du football belge serait selon lui une belle récompense. "C'est ce dont rêve tout enfant quand il commence à jouer au football. Je ne vais pas minimiser cela", conclut Alderweireld.