Surprenant : un sélectionneur démissionne... malgré la qualification pour l'Euro 2024

Alors que la Tchéquie a décroché la qualification pour l'Euro 2024, le sélectionneur Jaroslav Silhavy a annoncé son départ. La campagne décevante lui a été fatale.

Jaroslav Silhavy (62 ans) n'a pas fait la fête bien longtemps après la qualification de la République Tchèque, par la petite porte, pour l'Euro 2024. Jusqu'à l'ultime journée, les Tchèques pouvaient louper la qualification directe au profit de la modeste Moldavie, qui se rendait à Prague en espérant un exploit. Celui-ci n'a pas eu lieu : la Tchéquie l'a emporté (3-0), se qualifiant in extremis.

Silhavy a ensuite annoncé sa démission, dans la foulée. "Nous sommes heureux ce soir, mais il avait déjà été décidé auparavant que je ne continuerais pas", révèle-t-il aux télévisions tchèques. Le quart de finale atteint en 2021 par la République Tchèque sous la houlette de Selhavy n'a donc pas suffi à le protéger.

La campagne tchèque a été très critiquée, avec seulement 4 victoires et une seconde place loin derrière l'Albanie alors que la République Tchèque était grande favorite du groupe. Pour ne rien arranger, trois internationaux importants - Vladimir Coufal (West Ham), Jakub Brabec (Aris Salonique) et Jan Kuchta (Sparta Prague) - ont été filmés en boîte de nuit à deux jours du match et exclus du groupe. Une affaire qui n'a pas amélioré la popularité de Selhavy.