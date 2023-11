Felice Mazzu revient sur sa sortie "un peu bizarre" à l'Union

Felice Mazzu est convaincu que Charleroi se sortira de sa mauvaise passe. Mais cela demandera une implication de tous les instants.

C'était le premier octobre dernier : Charleroi s'inclinait 3-1 contre une Union Saint-Gilloise remaniée. Felice Mazzu n'avait pas apprécié la prestation de ses hommes, parlant de mentalité défaillante et se montrant dur envers ses joueurs.

Une sortie "un peu bizarre" sur laquelle il est revenu pour Eleven : "J'ai eu le sentiment que les courses ne se faisaient pas et que le respect des consignes n'était pas présent. J'ai bien dit que j'en avais le sentiment. J'ai eu très mal de perdre un match pour ces raisons-là et non pas parce que l'adversaire est meilleur, ou parce qu'on rate nos gestes, cela on doit pouvoir l'accepter en tant qu'entraîneur".

Mais le message semble passé : "Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les joueurs ont envie de répondre aux concepts que j'essaie de mettre en place". Une réaction bienvenue, notamment à l'approche du match crucial contre Westerlo ce samedi.