Quand Nagelsmann s'inspire du Sporting d'Anderlecht

Au moment de l'expulsion de Leroy Sané, Julian Nagelsmann eut besoin d'un instant pour bien organiser son équipe lors du match amical contre l'Autriche.

Le sélectionneur allemand cria alors au gardien Kevin Trapp de simuler une blessure. Une situation similaire se produisit lors du match entre le KAA Gent et le RSC Anderlecht.

Le gardien allemand ne semblait visiblement pas très sûr de la conduite à tenir et finit par s'asseoir sur l'herbe. Lorsque Trapp se releva ensuite, un sourire discret – et quelques sourcils froncés – ne purent être dissimulés.

L'Allemagne perdit le match 2-0 sur des buts de Marcel Sabitzer et Christoph Baumgartner. La situation survenue entre Gent et Anderlecht en Jupiler Pro League a suscité la discussion. Dans le match entre les Buffalos et les Mauves, il n'était pas évident depuis le terrain que cela avait été planifié. À cet égard, Nagelsmann et Trapp pourraient encore apprendre quelque chose de Brian Riemer et Kasper Schmeichel chez les Mauves.