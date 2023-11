La tuile pour le Cercle de Bruges

Les Brugeois ont perdu leur capitaine durant la trêve internationale et il sera absent plusieurs semaines.

Le Cercle de Bruges a réussi un début de saison très intéressant. Avec un bilan de 22 points, les Groen en Zwart pointent à la sixième place du classement de Pro League, juste derrière l'Antwerp et devant leurs voisins du Club.

Et pourtant, l'équipe dirigée par Miron Muslic n'est pas vraiment épargnée par les blessures. Nouvelle illustration avec les pépins physiques de Hannes Van Der Bruggen, qui avait ressenti une gêne au mollet durant le derby brugeois.

Le verdict est tombé en cette fin de semaine: le capitaine du Cercle souffre d'une déchirure musculaire et sera absent cinq à six semaines. Il ne rejouera donc plus en 2023.