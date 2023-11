Le Club de Bruges retrouve la victoire avant sa semaine décisive

Un but superbe de Ferran Jutgla a donné la victoire au Club de Bruges et fait souffler Ronny Deila. Les Brugeois sont prêts avant d'affronter Besiktas et le Standard.

On le sait, depuis plusieurs semaines, le Club de Bruges est à la recherche de la victoire et a accumulé les mauvaises performances. Ce dimanche, sur la pelouse d'OHL, Deila et ses hommes ont retrouvé le chemin de la victoire.

Il aura fallu attendre les arrêts de jeu de la première période, après une seule petite occasion de Zinckernagel qui a frappé le poteau, pour voir le premier but de la rencontre. Ferran Jutgla, décalé sur la gauche, rentre dans l'axe et trouve la lucarne opposée (45'+2, 0-1).

En deuxième période, les Louvanistes tentent de revenir, très maladroitement, et globalement, on sent quand même que les Brugeois sont bien en place. Cette victoire permet donc au Club de Bruges de souffler un peu au classement en reprenant trois points sur le sixième au classement, Genk. Ce sont aussi trois points importants pour la confiance du Club avant d'aller à Besiktas en Conference League et de recevoir le Standard en championnat.