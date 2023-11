La "passion secrète" de ce joueur d'Anderlecht

Mario Stroeykens s'affirme de plus en plus avec Anderlecht. Mais le football n'est pas son seul centre d'intérêt.

Titulaire avec Anderlecht depuis le début du mois d'octobre, Mario Stroeykens confirme toutes les qualités entrevues chez lui en équipes d'âge. En dehors des terrains, le garçon gagne également à se faire connaître.

Interrogé par les équipes de la fédération, il s'est épanché sur son intérêt pour l'art : "Avec mon frère, on s'y intéresse depuis tout petit. Il visitait souvent des musées et me prenait avec lui".

L'art étant une notion assez large, le Diablotin a précisé sa discipline de prédilection : "J'aime en particulier la peinture. C'est en quelque sorte ma passion secrète" conclut-il. De là à être un artiste sur le terrain, il n'y a qu'un pas.