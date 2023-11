L'Antwerp floué par l'arbitrage ? "lls doivent être plus attentifs !"

L'Antwerp s'est de nouveau incliné en Ligue des Champions, face au Shakhtar Donestk. Le Great Old n'a remporté aucun point de ses 5 matchs joués en phases de poules.

"J'ai des sentiments mitigés. Nous aurions pu faire mieux avec le peu d'occasions que nous avons eues. C'était comme une première rencontre pour nous. Les matches où nous avons pris de l'avance, nous aurions dû faire mieux", a déclaré le gardien de l'Antwerp Jean Butez au Nieuwsblad.

Le Français voyait cependant de l'amélioration dans le jeu du Great Old. "Nous avons été moins naïfs et plus matures. Aujourd'hui, nous avons été plus solides, même si cela n'a rien donné.

L'Antwerp devra alors tenter de sauver l'honneur lors du dernier match, face au FC Barcelone. "Un autre grand match nous attend pour éviter de finir avec zéro point. Pouvoir jouer ici devant autant de monde était impressionnant. Leurs émotions, nous les avons ressenties aussi."

Jean Butez charge l'arbitrage

Le Great Old et son coach Mark van Bommel ont des plaintes envers l'arbitrage de cette rencontre. C'est également le cas de Butez.

"(Le but qu'on encaisse ?) Je l'ai revu et je pense qu'il y a un bloc de la part d'un Ukrainien. Ca c'est tout le jeu du bloc qu'il y a actuellement, mais ça empêche Bataille de suivre son homme. Ce sont des choses que l'on doit apprendre, mais je pense que les arbitres aussi doivent regarder plus attentivement", a expliqué Butez à RTL.