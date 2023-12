Anderlecht et le Club de Bruges en patrons, un duo critiqué de retour : voici notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre onze du weekend. Il y avait l'embarras du choix, notamment sur les flancs.

Gardien

Sans doute le choix le plus facile du week-end. Le gardien du KV Courtrai, Tom Vandenberghe, a réalisé de bonnes sorties contre Eupen, mais c'est surtout son but égalisateur qui lui assure sa place dans l'équipe du weekend. Difficile de passer à côté d'un gardien buteur.

Défense

A droite, Killian Sardella continue d’accumuler de bonnes performances. L’arrière latéral d’Anderlecht a définitivement pris le dessus sur Louis Patris grâce à ses élans continus vers l’avant et à sa stabilité défensive de plus en plus constante. Avec des centres très dangereux contre Westerlo, dont un s'est transformé en assist.

Dans l'axe, nous avons opté pour le duo Spileers-Mechele. Comme Sardella, ils ont également reçu beaucoup de critiques par le passé, mais ils viennent de garder le zéro pour la cinquième fois consécutive. Le duo du Club de Bruges n’a rien laissé passer contre le Standard.

Quant à l’arrière gauche, la place revient à Owen Wijndal. Le joueur anversois était très dangereux contre OHL, tout en neutralisant tout danger sur son flanc.

© photonews

Milieu de terrain

Ce n'était pas le match le plus suivi du weekend, mais Ryotaro Ito a encore montré à qui veut bien le voir qu'il était un magnifique joueur et une belle plus-value pour Saint-Trond. Un but et une intelligence de jeu qui s'exprime à merveille derrière les attaquants.

Il est associé à Thomas Delaney et Mario Stroeykens dans l'entrejeu. Le premier a joué en patron à Westerlo et a marqué son premier but pour Anderlecht. Stroeykens a quant à lui fêté son retour dans l'équipe par deux assists, dont un ballon téléguidé pour Anders Dreyer sur l'ouverture du score..

Attaque

Surprise de Wouter Vrancken face à Gand, Yira Sor s'est avéré être un tourment pour la défense gantoise avec son profil plus rapide que Tolu Arokodare ou Andi Zeqiri. Son deuxième but illustre à merveille son impact lorsqu'il est lancé en profondeur à bon escient.

En comparaison avec lui, Kasper Dolberg n'a marqué "qu'un seul" but mais a une nouvelle fois démontré son apport dans le jeu anderlechtois, notamment dos au but, pour créer du liant dans le secteur offensif. Enfin, la dernière place du trio offensif revient à Philip Zinckernagel, en perte de vitesse ces dernières semaines, qui a été le joueur clé de la victoire du Club de Bruges face au Standard avec un but et un assist.