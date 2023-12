Jérémy Doku chipe une récompense au nez et à la barbe d'Haaland

"Notre ailier belge a reçu deux fois plus de votes que son poursuivant le plus proche, Phil Foden", peut-on lire sur le site web de Man City. "Erling Haaland termine à la troisième place. Cela souligne son départ explosif chez les Blues, où il est rapidement devenu le chouchou du public tout en causant des maux de tête à ses adversaires à travers tout le pays."

Doku a particulièrement brillé contre Bournemouth, démontrant qu'il est un atout précieux pour City. Il a été l'auteur de pas moins de quatre passes décisives et a également marqué un but lors de ce match. Il a également été élu Homme du Match contre Liverpool. Cependant, dimanche dernier, il a été remplacé en raison d'une blessure.

