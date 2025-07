Entre la RAAL et le Standard, le regard de Thierry Siquet, formé chez les Rouches et ex-capitaine des Loups

Ce samedi, la RAAL La Louvière fêtera son retour en Jupiler Pro League avec la réception du Standard. Deux clubs par lesquels est passé Thierry Siquet, qui nous préface cette rencontre.

Ce samedi soir, la RAAL La Louvière fêtera son retour en Jupiler Pro League avec la réception du Standard, dont les supporters seront absents pour ce premier match officiel de l’ère Marc Wilmots. Une belle opportunité pour Walfoot.be de s’entretenir avec une personnalité familière des deux clubs : Thierry Siquet.

Formé au Standard, où il a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel avec 83 matchs officiels au compteur, l’oncle d’Hugo Siquet occupe, depuis 2012, le poste de responsable de la formation des jeunes à l’ACFF. Il a également porté les couleurs de La Louvière pendant cinq saisons et 174 matchs, au début des années 2000, à une époque où le club venait tout juste de retrouver l’élite.

Quand on affrontait le Standard avec la RAAL, c'était très important de donner le meilleur de soi"

Il garde en mémoire un quart de finale de Coupe de Belgique remporté face au Standard en 2003. Cette année-là, la RAAL avait ensuite battu Saint-Trond en finale pour s’offrir le premier – et à ce jour unique – trophée majeur de son histoire.

"C’est mon souvenir le plus marquant d’un match contre le Standard, avec cette victoire 3-1 au match retour. Je me souviens aussi d’une victoire 0-1 à Sclessin, lors de laquelle j’étais l’entraîneur et où je m’étais fait exclure par l’arbitre. Quand le Standard affronte la RAAL, il n’y a évidemment pas la même animosité que contre Charleroi. Cependant, c’étaient des matchs où il restait important de donner le meilleur de soi-même."

Salvatore Curaba a réussi son pari à la RAAL

Pour l’ancien capitaine des Loups, voir La Louvière retrouver la D1 est une vraie satisfaction. "Je n’aurais pas cru qu’ils reviendraient si ‘facilement’. Après une longue période compliquée, ils sont montés à chaque reprise ces dernières années. La structure est très bien, avec Monsieur Curaba à la baguette. Il y a un super centre d’entraînement, un beau petit stade, et les initiatives d’un homme qui font que toute la région louvièroise peut revivre."

Un homme, justement, qui a aussi fait preuve de fidélité envers Frédéric Taquin, à la tête de l’équipe depuis 2017, alors que le club évoluait encore en D3 ACFF. "C’est une marque de confiance de la direction. Sa progression est en rapport avec celle du club. Il a su créer un entourage qui l’a bonifié, tout comme son équipe. Ce n’est que justice qu’il puisse avoir cette récompense de coacher en première division."

Monsieur Curaba a une autre réflexion et ne s'arrêtera pas à quelques mauvais résultats"

La question se pose maintenant : Frédéric Taquin, qui n’a encore jamais entraîné à ce niveau, sera-t-il capable de tenir la barre ? "La Belgique est la championne du monde des changements d’entraîneurs. Certains partent, reviennent, et parfois même dans le même club avec quelques mois d’intervalle seulement. Ici, avec la continuité et la réflexion de Monsieur Curaba, ce serait dommage de le faire partir après quelques matchs si la RAAL n’a pas assez de points. Mais de ce que je sais, Monsieur Curaba a une autre réflexion et ne va pas s’arrêter à quelques mauvais résultats."

Pour cette première, la RAAL évoluera sur sa pelouse synthétique face à un Standard privé de ses supporters, en protestation contre la réglementation en vigueur. "C’est clair que ça vient un peu gâcher la fête, c’est un manque pour les deux clubs. Le Standard n’aura pas de supporters, mais c’est toujours bien pour l’équipe à domicile d’avoir de l’adversité dans les tribunes. Les chants contre toi, ça motive. Quand des supporters insultent parfois un joueur, ce dernier veut leur montrer ce qu’il est capable de faire. Dans le folklore, il y aura un manque."

Quant à l’impact du terrain, Thierry Siquet nuance. "Concernant le terrain synthétique, le Standard a l’occasion de s’entraîner dessus puisqu’il y en a à l’académie. Ils ne sont certes pas de la même génération et de la même qualité, mais ça laisse la possibilité de voir les différences. Ce synthétique va donner un petit avantage à la RAAL, mais la saison dernière, ils jouaient sur herbe mais s’entraînaient sur un synthétique, ça ne veut pas toujours tout dire."

Un mercato intéressant du Standard, qui doit enfin revenir

Avant de livrer son pronostic, Thierry Siquet a partagé son point de vue sur le "nouveau" Standard, désormais dirigé par trois figures bien connues de la région liégeoise. "Ces dernières années, le club a été géré de façon spéciale et peu claire. Ici, ce sont trois personnes qui connaissent très bien le club. Ça ne peut être que positif dans un premier temps, mais il faudra enchaîner. Ils ont déjà réalisé neuf transferts, ce qui est presque surprenant, d’autant que ce sont des joueurs qui ont un certain nom. Henry, Nielsen et Ilaimaharitra ont tous les trois évolué à un excellent niveau. Il fallait réussir à aller les chercher."

Ce match pourrait ressembler à la Supercoupe"

Mais pour transformer l’essai, les résultats devront suivre. "Maintenant, il faut que les résultats suivent. Je connais l’amour des supporters du Standard pour leur club, ça peut être très beau, mais beaucoup plus compliqué quand ça va moins bien, même s’ils sont restés très calmes et positifs ces dernières années malgré la situation. La saison dernière, ils ont compris que le coach en place faisait le maximum avec les moyens à sa disposition. Cela reste des fans hors du commun qui sont derrière le club et qui veulent son bien, même s’ils sont souvent déçus."

Enfin, sur le terrain, Thierry Siquet s’attend à une rencontre disputée. "Je dirais 2-2. Un match qui pourrait ressembler à la Supercoupe entre l’Union et Bruges, entre deux équipes qui sont en fin de préparation et qui sont relativement entamées physiquement. Ça laisse des espaces, ouvre des brèches et des possibilités. Le scénario pourrait être assez similaire", a-t-il conclu.