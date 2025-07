Test Achats prend les devants dans le "dossier DAZN", qui annonce une petite mesure en faveur des clients

La première journée de championnat ne sera pas visible à la télévision, sauf sur l'application DAZN. Test Achats prend les devant.

Il n'y a toujours pas d'accord entre le détenteur des droits de la Jupiler Pro League, DAZN, et les opérateurs télécoms. Les matchs de la première journée de championnat (au moins) ne seront donc pas visibles à la télévision.

Seule l'application DAZN permettra de regarder la Pro League ce week-end. Tandis que la situation frustre de très nombreux supporters, DAZN avait d'abord donné la possibilité aux clubs de diffuser les matchs sur écran géant, ce que comptait faire le Racing Genk, avant de revenir sur sa décision.

Test Achats intervient dans le dossier DAZN

Selon Test Achats, les supporters sont les claires victimes de la situation. Et si DAZN a adopté une petite mesure en offrant un test gratuit d'une semaine pour essayer de convaincre davantage de personnes, l'association de consommateurs se montre inquiète.

"Malgré cette promotion, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs. S'ils veulent voir le match de leur équipe, ils doivent soit se rendre au stade, soit payer l'abonnement DAZN. Cela pourrait s'avérer trop complexe pour certains clients ou avoir un impact significatif sur leur budget. Le tout avec la bénédiction des autorités belges."

Test Achats compte aller plus loin, et faire part à l'Autorité belge de la Concurrence de ses préoccupations. Cette histoire n'est donc pas encore terminée et il est possible que plusieurs journées de championnat ne soient pas visibles à la télévision.