Le meilleur parmi les autres : le rêve de Malines se réalisera-t-il enfin lors de la dernière (?) saison des Play-offs ?

Depuis plusieurs années, Malines joue les premiers rôles... chez les seconds. Parmi toutes les équipes n'ayant jamais atteint les Play-offs 1 ou les Champions Play-offs, les Kakkers ont toujours été les plus proches du but. Reste à savoir si cette saison sera enfin la bonne.

Une Coupe de Belgique est bien venue garnir leur palmarès au cours de la dernière décennie, mais décrocher un ticket européen grâce au championnat est resté hors de portée.

Remporter les play-offs 2 ? Oui, plusieurs fois. Terminer à la septième place – la meilleure après le top 6 ? Également. Mais jamais mieux. Cette saison, Fred Vanderbiest pourrait-il changer la donne… avant que les play-offs ne soient (très probablement) supprimés ?

Un mercato prudent, mais actif

Malines mise sur la stabilité, tout en ayant bouclé plusieurs arrivées intéressantes. Le tout, sans prendre de gros risques. Les recrues affichent en moyenne vingt ans, et peu de dépenses ont été engagées.

Le club a surtout misé sur des joueurs libres, fait confiance à sa jeunesse – avec notamment Zekri et Willockx – et préparé en amont certains départs importants.

Arrivées Départs Gora Diouf (21 ans, Sion) - gratuit Petter Nosa Dahl (21 ans, Rapid Wien) - 1,5 million d'euros Tommy St. Jago (25 ans, Willem II) - gratuit Toon Raemaekers (24 ans, Ferencvaros) - 1 million d'euros Lovro Golic (19 ans, AS Roma) - gratuit Daam Foulon (26 ans, Anvers) - gratuit Tijn Van Ingelgom (18 ans, Genk) - gratuit Geoffry Hairemans (33 ans, Anvers) - gratuit Thérence Koudou (20 ans, Pau) - ? Bas Van Den Eynden (23 ans, Beerschot) - gratuit Ryan Teague (23 ans, Melbourne) - ? Oskar Annell (20 ans, Westerlo) - gratuit

Le KaVé a récupéré plusieurs millions d’euros grâce aux ventes de Nosa Dahl et Raemaekers. Reste à savoir si ces fonds seront réinvestis pour renforcer davantage l’effectif. L’option Bandé a été proposée, mais rapidement écartée.

Julien Ngoy a quitté le club, tandis que Foulon et Hairemans sont partis libres. Le jeune Noah Makanza, lui, a été prêté à la filiale néerlandaise Helmond Sport.

Une préparation encourageante mais inégale

21 juin : Westerlo – Malines 2-3

28 juin : Malines – Rupel Boom 1-1

5 juillet : Malines – La Louvière 1-0

11 juillet : Malines – Go Ahead Eagles 5-2

16 juillet : Malines – Heist 2-2

19 juillet : Malines – Ajax 2-3

Malines a montré contre Westerlo et La Louvière qu’il savait aller chercher un résultat, même dans des matchs sans grande maîtrise. Face à l’Ajax, les Kakkers ont livré une prestation convaincante. Mais c’est face à des adversaires supposés plus faibles, comme Rupel Boom ou Heist, que l’équipe a éprouvé le plus de difficultés.

Quels objectifs pour la saison ?

Atteindre enfin le top 6 et jouer les Champions Play-offs ? C’est un rêve bien présent à Malines, mais loin d’être une évidence. Fred Vanderbiest affiche toutefois une vision claire.

"L’objectif est dans la continuité de la saison dernière. Quand j’ai repris comme T1, j’ai voulu imposer un jeu soigné, positif et offensif. Mais cela dépend aussi de la forme du jour", explique-t-il.

"Dans nos bons moments, on ne concrétisait pas, et dans les mauvais, on commettait des erreurs évitables. Défensivement, ce n’était pas catastrophique, mais les buts concédés venaient d’un manque de concentration ou d’une série de petites fautes."