Le RSC Anderlecht va bel et bien s'offrir un ancien de l'Union Saint-Gilloise laissé libre !

C'était l'information surprenante de la semaine, et elle se confirme. Le RSC Anderlecht va accueillir Joachim Imbrechts, laissé libre par l'Union Saint-Gilloise.

Le RSC Anderlecht s'est trouvé un nouveau gardien de but. Joachim Imbrechts (23 ans), laissé libre par l'Union Saint-Gilloise, va bel et bien rejoindre les Mauves, comme annoncé plus tôt cette semaine par nos confrères de La Dernière Heure.

Lors du match amical des Futures face au Stade de Reims B, Imbrechts a déjà été testé. Les U23 du Sporting ont besoin de renfort au poste de gardien, puisque Timo Schlieck, qui n'était que prêté, n'est pas resté. Joachim Imbrechts a laissé une bonne impression et s'est également entraîné avec l'équipe A.

S'il tire son épingle du jeu, l'ex-Unioniste pourrait bien devenir le n°2 de Besnik Hasi, puisque Mads Kikkenborg est sur une voie de garage et n'a pas convaincu. Cela éviterait à Olivier Renard de se chercher un gardien, si possible belge et ayant un peu d'expérience.

Formé à Charleroi, Joachim Imbrechts a signé à l'Union en 2020. Il n'est jamais devenu n°1, devancé par l'inamovible Moris dans la hiérarchie, mais a disputé 3 matchs pour l'USG, ainsi que 19 matchs avec leurs U23. En fin de contrat, il se cherchait un nouveau défi.

Sur le plan technique, Imbrechts semble capable de s'inscrire dans la politique du Sporting d'Anderlecht. Il ne ferait certainement pas d'ombre à Colin Coosemans dans son rôle de n°1, et serait un joueur d'expérience pour les Futures, qui en ont bien besoin.