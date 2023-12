Le Standard à huis-clos contre Saint-Trond... épisode 3 ?

Le Standard risque de ne pas pouvoir compter sur ses supporters pour la réception de Saint-Trond, le mercredi 27 décembre. Les Rouches étaient sous la menace d'un huis-clos, qui devrait donc tomber pour cette dernière rencontre de l'année civile.

Les agissements des supporters du Standard ce jeudi soir à Anderlecht pourraient coûter très cher aux Liégeois. Premièrement parce que le club principautaire devait écoper d'une amende de 25.000€, mais aussi parce que les joueurs de Carl Hoefkens pourraient être privés de leurs supporters pour le dernier match de l'année civile.

En effet, les faits qui se sont déroulés ce jeudi soir en Coupe de Belgique seront jugés la semaine prochaine. Ce sera donc le cas pour le carton rouge d'Isaac Price (dont la suspension est valable en championnat), mais aussi de la sanction infligée au Standard et à ses supporters.

Cependant, le Standard est toujours sous la menace d'un match à huis-clos, après le comportement de ses supporters après le Clasico gagné sur tapis vert 5-0 contre le Sporting d'Anderlecht en octobre 2022. Les supporters des deux camps s'étaient affrontés à coups de pétards, fumigènes et autres projectiles. Le sursis était valable jusqu'à fin décembre 2023.

© photonews

Un huis-clos contre Saint-Trond... pour la troisième fois ?

Une chance pour le STVV, qui pourrait évoluer dans un Sclessin calme et silencieux... pour la troisième fois. En août 2016, lors de la deuxième journée du championnat, le Standard avait reçu les Trudonnaires sans ses supporters après les incidents à Charleroi. Les plus valeureux d'entre eux s'étaient rassemblés sur le terril pour encourager les joueurs. Un but contre-son-camp et un penalty d'Edmilson avaient donné les trois points au Standard.

Plus de quatre ans plus tard, lors de la 19e journée de la saison 2020-2021. le Standard recevait une nouvelle fois Saint-Trond dans un stade vide. Pas question de sanction, cette fois, puisque le Covid était passé par là, privant chaque supporter de son club, chaque club de ses supporters.

Le mercredi 27 décembre, cela pourrait donc être la troisième fois en sept ans et demi que le Standard reçoit le STVV sans ses supporters. Pour une déjà triste soirée entre les fêtes.