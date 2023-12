Sentiment... positif au Standard malgré la défaite à Anderlecht

Le portier remplaçant du Standard aura donc eu droit à deux matchs. Défait avec les Rouches à Anderlecht, Laurent Henkinet préfère, lui aussi, retenir le positif.

Largué en championnat, le Standard faisait de la Coupe de Belgique un objectif et devait s'imposer sur la pelouse d'Anderlecht, ce jeudi soir. Si les Rouches ont été éliminés sans convaincre, la tendance est au... positif.

Zinho Vanheusden premièrement, mais aussi Laurent Henkinet. Le gardien remplaçant retient l'évolution depuis les dernières semaines. "Nous voulions changer notre visage à l’extérieur, moins subir et montrer que nous étions présents dans le match" a déclaré Henkinet après la rencontre.

Titulaire dans cette campagne de Croky Cup, le second gardien n'aura donc disputé que... 180 minutes. "Nous avons évolué avec plus de confiance et nous allons continuer là-dessus… Nous nous sommes procurés des occasions et c’est déjà positif" a conclu Laurent Henkinet. Un message de positivisme qui navigue dans le groupe du Standard, malgré des résultats en berne...