Bruges, Gand et les autres dans une bataille perdue d'avance : le département des arbitres reste rigide face aux souhaits des clubs

Le Département des arbitres demande chaque année plus d'argent à la Pro League, mais les clubs ne ressentent pas la moindre concession de sa part. Le Club de Bruges et le KAA Gent souhaitent que la communication entre l'arbitre principal et le VAR soit rendue publique. Demande refusée.

Le Club de Bruges et La Gantoise ont déjà fait cette demande à plusieurs reprises, soutenus par d'autres clubs du championnat. Plusieurs journalistes ont également posé cette question à Bertrand Layec, directeur technique du service arbitrage. Mais, ils ont toujours reçu la même réponse. "Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons améliorer la communication". © photonews Les clubs veulent entendre les communications Très vague, et clairement insuffisant. La revendication de nombreux clubs est très claire : ils veulent entre ce qui se dit entre les protagonistes. Cela ne semble pas être une demande excessive, d'autant qu'ils paient pour ça. Le département des arbitres consacre de l'énergie à l'amélioration des relations entre les arbitres et les clubs. Par exemple, il y a des visites des arbitres aux entraînements des clubs. Mais l’essentiel est ignoré : le processus de prise de décision a-t-il toujours été effectué correctement ?



Cette question revient chaque semaine. Était-ce une erreur évidente ? Le VAR doit-il intervenir ? Pourquoi certaines choses ne sont-elles pas sifflées ? Tout revient à l’essentiel : trop peu de communication. © photonews Le Club de Bruges n'a pratiquement aucune chance Tout cela pourrait être évité. Mais selon le département des arbitres, rendre les communications publiques n'est pas autorisé dans le règlement de l'IFAB, l'association qui détermine les règles du football. "Nous voulons plus de transparence, mais ce n'est pas facile, car l'organisme de réglementation international IFAB ne le permet pas encore. Mais ils sont disposés à faire des tests à ce sujet" a déclaré Layec au Nieuwsblad. Des communications pourtant dévoilées en France, depuis la saison dernière. Quelques fois sur la saison, la chaîne Youtube de Prime Vidéo dévoile les coulisses et les échanges entre les arbitres et le VAR pendant les matchs de Ligue 1. Des vidéos qui ont permis d'éclairer plusieurs choses, et qui pourraient s'avérer utiles en Belgique. La demande du Club de Bruges de faire rejouer le match contre Malines en raison de l'erreur sur le but annulé d'Igor Thiago est plus symbolique qu'autre chose. Les Blauw & Zwart savent qu'ils ont peu de chances de voir leur souhait exaucé. Mais en attendant, le débat revient sur la table. En espérant que le changement arrive un jour.





