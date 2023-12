La situation "fatigante" vécue par Steven Alzate au Standard : "Il reste des options en janvier"

Le milieu de terrain est encore l'un des meilleurs joueurs du Standard cette saison. Cependant, Steven Alzate s'agace quelque peu de sa situation, lui qui ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

L'année dernière, Steven Alzate était l'un des meilleurs joueurs du Standard de Ronny Deila. C'est encore le cas cette saison sous Carl Hoefkens, mais le médian colombien alterne parfois le chaud et le froid.

"Je joue chaque match, je prends des minutes et j’aime ça. Le style de jeu est différent de l’année dernière. On ressentait mieux mes qualités dans le style de l’année dernière, mais je fais le maximum pour aider l’équipe. Pas seulement dans les buts et les passes décisives, mais aussi en travaillant au milieu de terrain" a commenté le joueur qui appartient à Brighton en conférence de presse, ce jeudi.

L'objectif annoncé depuis le début de saison est le top 6. Un objectif plus abordable pour les Liégeois, qui devaient viser les quatre premières places la saison dernière. Cependant, le Standard n'y parvient pas et pointe à six longueurs, en grande partie à cause d'un très mauvais début de saison.

"Quand je me suis entrainé la première fois cette saison, on était dans le bas du classement. Depuis, nous ne sommes plus si loin du top 6. De ce point de vue, c’est positif, car j’ai aidé l’équipe à revenir vers le haut. Mais on doit assurément travailler à notre régularité. Quand l’équipe ne performe pas bien, c’est aussi difficile pour moi de bien jouer. Je vais aussi de la même manière que l’équipe."

Prêté au Standard, Steven Alzate est dans sa dernière année de contrat à Brighton. Le milieu de terrain de 25 ans ne sait pas de quoi son avenir sera fait, s'en agace et a même une option pour retourner en Angleterre dès le mois de janvier. Une solution, néanmoins, très peu probable.

"Je me sens un petit peu comme à la maison, je commence à connaître tout le monde. Il reste des options en janvier, mais mon but est de rester jusqu’à la fin de saison. C’était une situation fatigante, je préférerais me stabiliser à un endroit" a conclu Alzate.