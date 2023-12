Infranchissable en défense, Damien Marcq révèle comment Charleroi a bloqué le Standard

Charleroi repart du Standard avec un point mérité. Symbole de la combativité carolo, Damien Marcq revient sur cette prestation collective maîtrisée.

Alors que Westerlo avait renvoyé Charleroi dans la zone rouge, les Zèbres en sont sortis à leur tour grâce à ce point glané à Sclessin. "C'est un bon point, on ne va pas faire la fine bouche vu notre situation, on a sorti un gros match dans l'organisation, dans l'intensité, dans les duels. Sur cette fin de match, on a même les meilleures occasions pour l'emporter" explique Damien Marcq après la rencontre.

Toujours à la recherche de son premier succès à l'extérieur, Charleroi s'est montré très solide à Sclessin : "On les a attendus avec un bloc médian, on savait qu'ils allaient peut-être abuser du jeu long, c'est devenu plus facile à lire. Il fallait peut-être un match référence, comme on a aussi fait à Genk. On voulait garder le zéro derrière dans un grand match pour se remettre les idées en place. Ca nous permet d'avoir un peu plus de sérénité avant les deux derniers matchs de l'année".

En attendant ces duels cruciaux contre Saint-Trond et Malines, le Français se félicite de la solidarité de l'équipe, qui a faut la différence face aux Rouches : "Défendre, ne pas vouloir prendre de buts, faire ses courses du début à la fin, c'est un travail collectif. J'ai vu une grosse débauche d'énergie de l'équipe, c'est une grosse satisfaction". Face à un Standard en panne d'idée, cela a suffi pour tenir jusqu'au bout.