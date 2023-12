L'ex-Zèbre Shamar Nicholson raconte sa vie difficile : "J'ai sorti ma famille du ghetto"

Prêté à Clermont par le Spartak Moscou, Shamar Nicholson a été interviewé par le média Sofoot. Il a raconté sa vie difficile.

Shamar Nicholson (26 ans) a retrouvé l'Europe de l'Ouest depuis l'été dernier, prêté par le Spartak Moscou à Clermont. L'attaquant jamaïcain peut mettre à profit les leçons de français entamées quand il portait avec succès le maillot du Sporting Charleroi. "Je ne parle pas bien français, mais je comprends et je peux dire quelques trucs. Quand tu arrives quelque part, on t'apprend toujours des trucs drôles comme "ferme ta g...." (rires). J'avais commencé à apprendre le français à Charleroi mais je suis parti en Russie, donc j'ai dû tout recommencer", explique-t-il à SoFoot.

Après une enfance difficile, Nicholson a enfin pu sortir sa famille d'une situation difficile en Jamaïque. Lui-même aurait pu très mal tourner après la mort de son père en 2015. "Je n'avais qu'une chose en tête, me venger. J'ai commencé à traîner avec de mauvaises personnes et je pensais à faire de mauvaises choses, à tuer des gens", raconte le Jamaîcain. "Mais ma famille ne m'a pas laissé partir dans cet engrenage (...) j'ai survécu à tout ça grâce à leur amour".

Et désormais, il leur rend cet amour : "Ma famille m'a arrêté avant que je fasse des choses stupides, m'a sauvé la vie. La première chose que j'ai voulu faire en devenant footballeur, c'est les sortir du ghetto (...) j'ai réussi à le faire et j'en suis très fier", se réjouit Shamar Nicholson. "Ma mère, ma tante et ma grand-mère vivent dans un bien meilleur environnement maintenant".