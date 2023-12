Hein Vanhaezebrouck donne son avis sur le VAR...et recadre son président

L'interview de Hein Vanhaezebrouck après avoir remporté le deuxième Trophée Raymond Goethals de sa carrière a été intéressante à plusieurs égards. L'entraîneur de La Gantoise a également parlé du VAR et des améliorations à y apporter.

Michel Louwagie, président de La Gantoise, avait d'ailleurs déclaré qu'il fallait injecter plus d'argent dans le VAR. Un club n'aurait qu'à acheter un joueur de moins. "Je ne pense pas que ce soit la meilleure proposition de la part de Michel", a réagi Vanhaezebrouck. "Nous sommes déjà l'équipe la plus touchée. Mais il faut investir davantage dans le VAR, c'est un fait."

"Le système d'analyse utilisé en Ligue des champions est la solution. Contre l'Antwerp, un joueur du Barça a reçu un carton rouge à tort, et dans les 20 secondes qui ont suivi, il a été corrigé. Hors-jeu ou pas, en 30 secondes vous avez une réponse décisive. C'est très précis. Ici, il faut parfois quatre minutes et on n'est toujours pas sûr. Mais cela coûte de l'argent."

Mais les clubs veulent-ils faire cet investissement supplémentaire ? "Les grands clubs le veulent, parce qu'ils ont plus de ressources. Les petits clubs ont déjà assez de mal à s'en sortir, s'ils doivent investir des sommes supplémentaires.... Investir de l'argent est l'éternel problème de la Pro League."