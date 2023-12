Le Club de Bruges perd un défenseur pour ses deux derniers matchs de l'année

Comme Tajon Buchanan, Joel Ordonez et Caspr Nielsen manqueront le déplacement à Molenbeek vendredi soir. Et l'Equatorien manquera aussi le choc de mardi soir.

Annoncé avec insistance sur le départ, Tajon Buchanan n'est pas dans la sélection du Club de Bruges pour le match de vendredi soir sur la pelouse du RWDM. Mais le Canadien n'est pas le seul absent.

Casper Nielsen et Joel Ordonez ne figurent pas non plus dans le groupe de Ronny Deila. Le médian danois devrait être disponible pour le choc de mercredi contre l'Union. Ce ne sera en revanche pas le cas du défenseur équatorien.

Selon Het Laatste Nieuws, Joel Ordonez est blessé aux ischio-jambiers et ne jouera plus cette année. Âgé de 19 ans, le défenseur central a débuté six rencontres depuis le début de la saison, dont les deux dernières contre La Gantoise et Lugano.