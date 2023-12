A l'Union, un changement est inévitable avant d'aller à Bruges

L'Union n'a plus perdu depuis 11 matchs consécutifs en championnat et se porte bien. Mais le score aurait pu être bien plu sévère à Eupen (1-2), et c'est ce qui inquiète avant le déplacement au Club de Bruges, mardi.

Les Bruxellois ont manqué un nombre incalculable d'occasions sur la pelouse du Kehrweg. "Cela se passait très bien, puis nous avons concédé un but. C'était encore une fin de match nerveuse et ça n'aurait jamais dû arriver" reconnaissait l'Unioniste Alessio Castro-Montes (ex-Eupen) à l'issue de la partie. Les Pandas n'ont eu qu'une seule grosse occasion dans cette rencontre, qui a terminé sa course au fond des filets. "Nous devons en tirer les leçons pour l'avenir. Heureusement, ça n'a pas prêté à conséquences. Mais contre les meilleures équipes du championnat, on ne peut pas se permettre ça." Un adversaire de taille attend d'ailleurs le leader mardi prochain : le FC Bruges. "Si vous avez autant d'occasions contre le Club, il faut les saisir. L’efficacité deviendra très importante, sinon il sera très difficile d’y gagner. Quoi qu'il en soit, il valait peut-être mieux que les ballons ne rentrent pas contre Eupen et qu'ils rentrent mardi."





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis FC Bruges - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (26/12).