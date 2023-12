Le héros d'Anderlecht, le joyau de La Gantoise, le roc de l'Union : voici notre équipe de la semaine

Comme lors de chaque journée de Pro League, nous vous présentons notre 11 des joueurs ayant réalisé les meilleures prestations.

Gardien

Courtrai s'est de nouveau incliné. Le KVK n'a rien pu faire face au Cercle de Bruges (3-0). Mais l'homme du match venait étonnamment de la lanterne rouge. Sans Tom Vandenberghe, le score aurait pu être de 10-0.

Défenseurs

À l'arrière, nous optons pour un trio. Watanabe a dirigé avec brio la défense de La Gantoise contre OHL, tandis que Mc Allister confirme de semaine en semaine son statut de taulier dans la défense de l'Union.

Sardella, quant à lui, a évolué dans une position centrale contre Genk, mais a rendu une très belle copie. Il a annihilé plusieurs occasions limbourgeoises, notamment en 1ere mi-temps.

Milieux de terrain

Au milieu du terrain, on ne peut passer outre Théo Leoni, véritable force motrice du RSC Anderlecht, qui a fait la différence avec un but et une passe décisive contre Genk. Du côté des Limbourgeois, Bilal El Khannouss a livré une prestation remarquable.

Geoffrey Hairemans a brillé en tant qu'homme clé du KV Malines, couronnant un superbe match d'un but lors de la victoire 3-0, tandis que Lemaréchal a de nouveau été très bon avec le Cercle de Bruges.

Attaquants

Igor Thiago a couronné un match de haut niveau avec un triplé contre le RWDM. Lucas Stassin a marqué deux fois pour Westerlo contre l'Antwerp. Malick Fofana a marqué un but, a fait une passe décisive, et a été ultra-actif durant l'entiéreté de la rencontre gagnée contre OHL (4-0).