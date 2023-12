Mauvaises nouvelles pour des anciens joueurs de l'Union

Deux tournois majeurs se déroulent en janvier, la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique. Deux anciennes figures de proue de l'Union risquent de ne pas pouvoir y participer.

Kaoru Mitoma et Simon Adingra ont tous deux fait les beaux jours de l'Union et jouent aujourd'hui en Premier League. Ils jouent pour Brighton Hove & Albion. Tous deux ont bien digéré leur passage en ligue anglaise et sont devenus indispensables dans leur club.

Malheureusement, ils pourraient devoir faire une croix sur leur trêve internationale en raison de blessures. C'est ce qu'a annoncé leur entraîneur, Roberto De Zerbi.

Kaoru Mitoma

Le Japonais pourrait manquer la Coupe d'Asie, qui se déroulera du 12 janvier au 10 février à cause d'une blessure à la cheville.

Mitoma a été international à 18 reprises et est l'un des joueurs vedettes de son pays. Lors de son passage à l'Union, il a disputé 29 matches au cours desquels il a trouvé le chemin des filets à huit reprises et a signé quatre passes décisives.

Simon Adingra

Le meneur de jeu ivoirien a réalisé une belle saison à l'Union. Il a disputé 51 matches avec 15 buts et autant d'assists. Il a été récompensé par une sélection en équipe nationale ivoirienne.

Il devait normalement participer à la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, mais une blessure aux ischio-jambiers est venue perturber les choses. L'international sera absent entre quatre à six semaines.