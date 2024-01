La chance d'Anderlecht ? L'Union Saint-Gilloise sera affaiblie comme rarement pour le quart de finale de Coupe

L'Union Saint-Gilloise débutera 2024 par un quart de finale de Croky Cup, mais sera privé de 4 titulaires importants. Un gros test mais aussi une chance pour Anderlecht.

Depuis la montée en D1A, l'Union Saint-Gilloise est passée à deux reprises très proche de remporter un titre national, et fait à nouveau la course en tête pour une troisième saison consécutive. Du côté du Parc Duden, on croit à un trophée, et si possible la Jupiler Pro League. Mais à défaut de bière, on se contenterait de chips : la saison passée, le parcours s'était achevé en demi-finale, aux tirs au but.

Jusqu'ici, le tirage au sort était clément avec l'USG, qui a affronté Meux (D2 ACFF) et Beveren (Challenger Pro League). Mais c'est désormais un derby de Bruxelles qui attend les Unionistes et le RSC Anderlecht... avec la perspective d'affronter soit La Gantoise, soit Bruges en demi-finale. Une sacrée moitié de tableau, tandis que l'Antwerp a la voie royale de l'autre côté pour aller défendre son titre en finale.

Trois absents et Moris suspendu

Pas de quoi faire mentir l'adage comme quoi la Croky Cup est la voie la plus directe vers un trophée et vers l'Europe. Mais cette fois, le Sporting d'Anderlecht arrivera peut-être en confiance... malgré un 7-0 en confrontations directes en faveur de l'Union. Tout d'abord, parce que toute série a une fin, et que les statisticiens verront chaque derby de Bruxelles comme plus probablement remporté par le RSCA que le précédent.

Ensuite et surtout parce qu'Alexander Blessin sera privé de plusieurs titulaires très importants. Lazare Amani et Mohamed Amoura disputent la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire et l'Algérie, respectivement. Koki Machida est quant à lui à la Coupe d'Asie avec le Japon. La rançon de la gloire pour une équipe qui compte de plus en plus d'internationaux, et qui en récoltera aussi les bienfaits au mercato d'été prochain - mais qui risque de perdre des plumes en janvier.

Brian Riemer, de son côté, n'est privé que d'Amadou Diawara et Majeed Ashimeru, tous deux surnuméraires. Jesper Fredberg y avait-il pensé l'été dernier au moment de composer son noyau ? Avoir opté pour une foule de joueurs scandinaves (et européens de manière générale) laisse en tout cas le RSCA parmi les équipes les moins déforcées, et de loin, en ce mois de janvier.

Et bien sûr, il y a la dernière mauvaise nouvelle en date pour l'Union : l'absence pour suspension d'Anthony Moris. Blessin comptait-il titulariser Joachim Imbrechts ? La saison passée, sous Karel Geraerts, Moris avait récupéré sa place entre les perches dès les 8e de finale. Difficile donc de dire si son successeur comptait, lui, faire souffler son n°1 en quarts. Une chose est sûre : c'est une perte pour l'Union, tandis qu'on ignore pour qui optera Riemer dans les buts après un match peu rassurant de Dupé face au Standard au tour précédent.

Tout cela sera-t-il suffisant pour faire du RSCA le favori en quarts de finale de la Coupe de Belgique ? Certainement pas... mais l'écart sera plus serré, sur papier, que lors des 7 confrontations précédentes.