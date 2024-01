Un chiffre très surprenant à Bruges : un grand nombre d'abonnés... n'a pas vu le moindre match de la saison

Dans un visuel posté sur ses réseaux sociaux, le Club de Bruges a tiré le bilan chiffré de sa première partie de saison. Le club de la Venise du Nord a avancé un chiffre très surprenant, qui concerne ses supporters.

Avant de partir en stage hivernal, le Club de Bruges a publié un visuel sur ses réseaux sociaux, proposant le bilan chiffré des troupes de Ronny Deila au Jan Breydel Stadion.

On apprend notamment que plus de 216.000 visiteurs ont pénétré l'enceinte du stade, et que le club a gagné plus de 100.000 abonnés sur ses réseaux sociaux.

Mais un autre chiffre est très surprenant : 217 supporters, abonnés, n'auraient pas vu le moindre match au stade, cette saison.