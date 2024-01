Ces Mauves qui peuvent profiter du stage d'Anderlecht pour se montrer

Le RSC Anderlecht entame son stage à Tabarka ce vendredi. Brian Riemer n'aura que peu le temps d'expérimenter, mais le statut de quelques joueurs peut-il changer en 2024 ?

Tristan Degreef

On s'attend à ce que Tristan Degreef (18 ans) fasse partie des rares joueurs des Futures à joindre le noyau A en Tunisie. Le surdoué du RSCA Futures a la malchance d'évoluer dans un secteur surchargé, à savoir l'entrejeu. Mais Brian Riemer sera privé de deux milieux de terrain durant la CAN : Majeed Ashimeru et Amadou Diawara.

Avec Kristian Arnstad plus que probablement sur le départ, cela devrait libérer une place dans la rotation de l'entrejeu. Tristan Degreef avait épaté son monde en Croky Cup face à La Louvière. Calme et créatif, il a l'ADN de Neerpede dans les veines. S'il ne faut parier que sur un jeune des Futures en 2024, c'est peut-être sur lui.

Robbie Ure

Déjà repris un peu à la surprise générale en fin d'année dernière, Robbie Ure (19 ans) devrait continuer à prendre du galon en 2024. Sauf surprise, il devrait accompagner le groupe en Tunisie. Et l'attaquant écossais attendra des opportunités de temps de jeu, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Si Benito Raman, comme attendu, quitte Anderlecht cet hiver, Ure pourrait devenir le n°3 de la hiérarchie en pointe.

Nilson Angulo

En théorie, Nilson Angulo peut encore ronger son frein en U23 un petit temps, lui qui n'aura 21 ans qu'en juin prochain. Mais son prix d'achat (près de 2 millions) pousse à croire que Jesper Fredberg aimerait le voir obtenir sa chance en équipe A. L'Equatorien dispose d'un contrat jusqu'en 2027, ce qui peut aussi permettre de le voir se développer en prêt.

Mais Angulo fait partie intégrante du noyau A, même si c'est pour rester sur le banc, et l'absence de Francis Amuzu peut lui offrir des opportunités. On ignore pour combien de temps "Ciske" est absent, mais Angulo est l'un des seuls ailiers gauches pur jus dont dispose Brian Riemer pour ce stage...

Yari Verschaeren

Drôle de choix, vous direz-vous, car Yari Verschaeren est déjà un titulaire indiscutable. A peine revenu, "The Kid" a été remis en selle par Brian Riemer, qui l'adore. Et 2024 doit enfin devenir l'année où, débarrassé de ses soucis physiques, Verschaeren explose pour de bon. Mais cela passera aussi par un hiver réussi.

© photonews

Si Brian Riemer n'a pas énormément de temps pour travailler avec son noyau en Tunisie, la trêve hivernale et ces quelques jours au soleil permettront probablement à Verschaeren de revenir mi-janvier à un niveau encore supérieur. Déjà en jambes fin 2023, il ne peut que progresser. Et les supporters anderlechtois attendent énormément de lui cette année !