Une opportunité pour les clubs belges ? Une ancienne star d'Anderlecht libre comme l'air

A 35 ans, Matias Suarez est encore un joueur de football. L'attaquant argentin est cependant sans club depuis quelques jours.

Le 5 janvier dernier, le club de River Plate a dit au revoir à Matias Suarez. Le contrat de l'attaquant n'a pas été prolongé.

Les supporters d'Anderlecht seront sans doute un peu nostalgiques lorsqu'on leur rappelle le passage de Suarez à Bruxelles. De 2008 à 2016, il a porté le maillot mauve à 205 reprises, marquant 60 buts et remportant de nombreux trophées. Il compte 4 titres de champion de Belgique et 3 Supercoupe de Belgique. Il a été élu Soulier d'Or en 2011 et Footballeur Pro de l'année en 2011-2012.

Peu connu hors-Belgique, Matias Suarez est un joueur très apprécié en Argentine. Outre River Plate, il a également joué à Belgrano. Il compte 6 sélections avec l'équipe nationale d'Argentine.