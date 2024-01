L'équipe belge de 2023 ? Partage surprenant entre deux équipes, tandis qu'un géant endormi se réveille enfin

L'année 2024 vient d'arriver, il est donc encore temps pour un petit récap de l'année 2023. Une année marquée par les résultats de l'Union Saint-Gilloise et de La Gantoise, principalement.

L'équipe de l'année 2023 en Belgique ? C'est évidemment l'Union Saint-Gilloise, qui a empoché 124 points en 60 matchs. C'est le même total que La Gantoise, qui a néanmoins disputé quatre matchs de plus. En outre, les Unionistes ont disputé les Play-Offs 1 et l'Europa League, tandis que les Buffalos se sont contentés des Play-Offs 2 et de la Conference League.

L'Antwerp et le Club de Bruges suivent, à une distance très respectable (109 points), quelques longueurs devant Genk (100 points). Ensuite, on retrouve Lokeren-Temse (91 points en 36 matchs) qui poursuit sa remontée vers le football professionnel. Anderlecht occupe la septième place, avec 87 points.

L'Union, en patron sur le long terme

En prenant également en compte les saisons 2021-2022 et 2022-2023, la différence est flagrante. Si l'on ne regarde que la phase classique, l'Union est largement devant, avec 160 points. Bruges et l'Antwerp suivent, de très loin (128 points). Gand (126 points) et Genk (124) complètent le top 5.

Anderlecht est sixième (118), devant le Cercle de Bruges, "le meilleur des autres" (97 points). Le Standard vient seulement à la huitième place, avec 91 points en deux saisons (hors Play-Offs, toujours). Le pire élève de la classe ? Courtrai, et de loin, qui n'a accumulé que 53 points en deux saisons et demi.

À l'international, Manchester City est la meilleure équipe de 2023, avec 150 points récoltés en 63 matchs. Le PSV (145 points en 60 matchs) et Porto (137 points en 58 matchs) complètent le podium international.