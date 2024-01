Ronny Deila donne des détails sur le mercato du Club de Bruges

Que va faire Bruges cet hiver ? Selon Ronny Deila, pas grand chose : le mercato devrait être calme.

Le Club de Bruges est actuellement en stage à Marbella, et Ronny Deila prépare une année 2024 qu'il espère plus souriante que la précédente. Mais le coach norvégien ne s'attend cependant pas à énormément de mouvement sur le marché des transferts. "Nous voulons garder tout le monde, mais en football, tu ne sais jamais être certain de ça", reconnaît-il dans Het Nieuwsblad.

Le départ de Tajon Buchanan pourrait signifier une arrivée sur le flanc, mais pas nécessairement. Par contre, si un autre cadre s'en va, le Club n'aura pas le choix. "S'il y a un transfert sortant, nous devrons sonder le marché", déclare Ronny Deila.

Parmi les départs potentiels, citons notamment Andreas Skov Olsen et Bjorn Meijer, tandis qu'il faudrait une offre gargantuesque pour convaincre Bruges de se séparer d'Antonio Nusa dès cet hiver.