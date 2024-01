Des départs à craindre cet hiver ? Jesper Fredberg se livre sur le mercato d'Anderlecht

Le mercato d'Anderlecht est très calme. Si l'on en croit son CEO, cela devrait continuer de la sorte, du moins dans le sens des départs.

Après son été gargantuesque, Anderlecht est plus discret en ce début de mercato. Seul Keisuke Goto est arrivé et ressemble plus à un pari sur l'avenir, d'abord mis à disposition des espoirs. Côté départs, c'est également le calme plat.

Interrogé par Eleven à l'occasion du stage en Tunisie : Jesper Fredberg confirme que l'équipe ne sera pas bouleversée : "Pour un départ d'un joueur de notre onze de base, il faudrait une offre extraordinaire. Ce n'est pas notre ambition actuellement. Tout va bien sportivement et financièrement".

Le CEO anderlechtois estime qu'il en va de la réussite de la deuxième partie de saison : "Nous avons un objectif. Nous voulons réaliser une grosse saison, sur laquelle on peut construire. C'est pourquoi la continuité est importante. Changer notre onze de base, je ne me l'imagine pas. Cela n'arrivera pas". Reste avoir ce qu'il adviendra des joueurs qui peinent à obtenir du temps de jeu.