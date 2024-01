Anderlecht encore bredouille face à l'un des plus gros chantiers de sa saison

A Anderlecht, l'équipe tourne plutôt bien. Mais la pelouse est loin d'être au conforme au football que veulent pratiquer les Mauves.

Une trêve hivernale, cela sert à recharger les batteries du groupe, mais pas que. Parallèlement au stage en Tunisie, Anderlecht comptait ainsi sur cette période de repos pour remettre en état sa pelouse, l'un des gros points noirs de la saison.

Dès l'été, le terrain du Lotto Park a été attaqué par la prolifération d'une bactérie. L'enchaînement des rencontres a ensuite encore un peu plus endommagé la pelouse. Het Nieuwsblad relate que la direction a fait appel à des sommités venues d'Arsenal et Leicester (qui peuvent se targuer d'évoluer sur de véritables billards) pour solutionner cela.

Mais la pluie et les températures négatives de ces derniers jours ont empêché le bon déroulement des opérations. S'il est impensable de voir le club investir 150 000 euros dans une nouvelle pelouse dès cet hiver, des fonds ont tout de même été débloqués pour acquérir des éclairages supplémentaires et de nouvelles bâches afin protéger le terrain. Du sable a également été répandu mais il en faudra plus pour retrouver une pelouse digne de ce nom.