Grosse inquiétude pour Lucas Stassin (ex-Anderlecht) à Westerlo

L'attaquant campinois est sorti blessé lors de la rencontre amicale disputée par Westerlo contre le Rapid București, ce vendredi. La gravité de la blessure n'est pas encore connue.

Cet été, Lucas Stassin a quitté le Sporting d'Anderlecht pour vivre, pour la première fois de sa carrière, une saison dans la peau d'un titulaire en Jupiler Pro League : à Westerlo.

Le buteur de 19 ans, qui compte six buts et une passe décisive depuis le début de la saison, confirme le bien que l'on pense de lui et impressionne.

Néanmoins, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht est sorti blessé en début de seconde période, lors de la rencontre amicale entre Westerlo et le Rapid București disputée ce vendredi. Si la gravité de la blessure n'est pas encore connue, l'inquiétude est énorme en Campine.

Lucas Stassin est l'un des joueurs les plus influents de l'équipe, et le jeune joueur ne dispose pas d'un réel remplaçant qualitatif.