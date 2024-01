Nouveau tremblement de terre à Ostende !

Plus rien ne va à Ostende. Lanterne rouge de Challenger Pro League, le club côtier est dans une situation financière, administrative et sportive à la limite de l'invivable.

Récemment, Ostende a annoncé que son nouveau coach sera Jamath Shoffner, ancien assistant à Virton. Comme une nouvelle n’arrive jamais seule, Ostende a appris ce lundi la démission du président, Frank Dierckens.

Ce dernier s’est exprimé sur les réseaux sociaux. “C'est avec de la douleur au cœur que je dois annoncer que j'ai démissionné de mon poste d'administrateur (et de président) du club vendredi dernier. La poursuite de la coopération au niveau du conseil d'administration s'est malheureusement avérée impossible. De plus, il y a deux mois, j'ai fait un effort financier pour aider le club, mais une fois de plus, les accords conclus n'ont pas été respectés”

“Ces dernières années et jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de prendre l'initiative et de rechercher des solutions (...). En temps voulu, je vous raconterai en détail comment les choses se sont passées au cours des dernières années, mais pour l'instant, je veux laisser les choses se mettre en place et voir ce que je peux faire de plus.”