"Brian Riemer m'a mis le coup de pied au cul qu'il me fallait"

Après de premiers mois en-deçà des attentes, Anders Dreyer est devenu un pion essentiel au sein du RSC Anderlecht.

Anders Dreyer s'est totalement métamorphosé cette saison. Le Danois en est à 13 buts en seulement 18 matchs de Jupiler Pro League. Une belle réponse de sa part aux critiques, après des premiers très honnêtement décevants.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Dreyer explique comment il a eu le déclic. En début de saison, Brian Riemer l'avait mis sur le banc. "À un moment donné, j'étais peut-être trop sûr de ma place. J'avais l'impression que je jouerais la semaine prochaine de toute façon. Jusqu'à ce que je sente soudain à l'entraînement que je ne jouerais pas le week-end. L'entraîneur me l'a dit tout de suite. Que ce n'était pas assez bien et quelqu'un d'autre aura sa chance."

Anders Dreyer (Anderlecht) s'exprime sur sa métamorphose

"C'était le signal pour moi que quelque chose devait changer, c'était le coup de pied au cul dont j'avais besoin. A partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler plus dur, sur le terrain, je me suis entraîné plus dur et j'ai fait plus de sport. J'ai travaillé les ischio-jambiers, les fessiers, le dos, avant chaque séance d'entraînement. Cela a porté ses fruits, je récupère très vite après un match. J'ai pris un nouveau départ."