L'ancien entraîneur du Standard Dominique D'Onofrio mis à l'honneur

L'ancien entraîneur des Rouches est décédé en 2016. Il avait porté le club en tant que T1 entre 2022 et 2006 puis entre 2010 et 2011.

Dominique D'Onofrio nous a quittés il y a huit ans après avoir succombé à une crise cardiaque en Argentine. La commune d'Ans a décidé de mettre l'ancien entraîneur du Standard à l'honneur.

A l'unanimité, le dernier collège communal a donné le nom de Dominique D'Onofrio au stade de la ville, rapporte Sudinfo.

"C’est un hommage à une icône du sport liégeois et ansois qui nous semblait naturel et légitime", a confié Philippe Saive, échevin des sports et de la culture de la ville.

Dominique D'Onofrio avait porté les couleurs d'Ans pendant une partie de sa carrière de joueur entre 1975 et 1976 puis de 1977 à 1982 avant de se consacrer à sa carrière d'entraîneur et de passer du côté du Standard sous plusieurs casquettes entre 2000 et 2011.