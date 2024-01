Kompany et Geraerts s'échangent une ancienne cible d'Anderlecht

Burnley a rendu officiel le prêt de Darko Churlinov à Schalke 04. Le latéral jouera avec l'équipe de 2. Bundesliga jusqu'à la fin de la saison.

Lors de l'été 2022, Churlinov était cité avec insistance du côté du RSC Anderlecht. Finalement, il signera à Burnley, rejoignant Vincent Kompany - qui venait de quitter les Mauves. Il n'était pas du tout dans les plans de Kompany cette saison.

A Schalke 04, le Nord-Macédonien sera sous les ordres de l'entraîneur belge Karel Geraerts. Le club de Gelsenkirchen est 14e de D2 allemande.

