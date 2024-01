Le Club de Bruges aurait manqué un gros coup sur ce mercato !

Il y a quelques jours, nous apprenions que le Club de Bruges s'intéressait à Jhon Lucumi (ex-Genk). Le défenseur évolue actuellement au Bologna FC, mais souhaiterait changer d'air. Des discussions ont eu lieu entre l'entourage du joueur et le Club.

L'expert en transferts Sacha Tavolieri rapporte désormais qu'un transfert est devenu très improbable. Selon lui, une demande formulée par Bologne lors des discussions aurait posé de nombreux problèmes. Le transfert n'aurait pas eu lieu.

Jhon Lucumi a remporté la Jupiler Pro League avec le KRC Genk en 2018-2019. À l'été 2022, il a obtenu un transfert en Serie A. À Bologne, il n'est pas encore devenu un titulaire incontestable.

#UPDATE

🇨🇴 Been told that the deal could become UNLIKELY from now.

🗣️ Many problems happened due to #FCBologna request during the talks.

❌⚫️🔵 Currently OFF at the moment but as always…

⏳ Wait&See. #mercato #Clubbrugge https://t.co/AUnda2wiKi pic.twitter.com/3cNhOdqI0K