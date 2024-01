Anderlecht remplacera-t-il Dupé ? Dans le cas contraire, cela confirmerait... qu'il a bien raison de partir

C'est une certitude qui n'attend que son officialisation : Maxime Dupé quitte Anderlecht. La fin d'une étrange saga.

Maxime Dupé n'est virtuellement plus un joueur du RSC Anderlecht. Sauf énorme retournement de situation, le n°2 du Sporting va retourner en Ligue 1 pour devenir la doublure de Marcin Bulka à l'OGC Nice, et aura perdu 6 mois précieux de sa carrière. Arrivé libre du Toulouse FC alors qu'il avait une belle cote en France (ce que confirme ce retour à Nice), Dupé a été écarté par Kasper Schmeichel - ironiquement, en provenance de Nice - pour des raisons qui, aux yeux de tous, sont extra-sportives.

Une situation venue gâcher un mercato par ailleurs parfait de bout en bout de Jesper Fredberg. Car Brian Riemer n'est jamais parvenu à convaincre qui que ce soit que Schmeichel, le vétéran danois de 37 ans, était venu au RSCA sans promesses de temps de jeu de la part de son compatriote Fredberg, surtout avec un Euro 2024 (sa dernière grande compétition) en fin de saison.

Anderlecht ne devrait pas recruter de gardien

Les dés étaient pipés, et Maxime Dupé en a tiré les conclusions nécessaires. "Aucun transfert n'est confirmé, mais nous en sommes proches. J'ai eu une bonne discussion avec Maxime ce matin et il a été décidé qu'à ce stade, ce serait inutile qu'il joue en Coupe comme c'était prévu", révélait Brian Riemer en conférence de presse. "Sa tête est ailleurs, et je le comprends".

Si Dupé est resté professionnel jusqu'au bout, on peut comprendre en effet que sa tête ait été ailleurs depuis ce fameux 5 septembre, date d'arrivée de Kasper Schmeichel. On nous opposera que le Français n'était "pas un top gardien", qu'il n'avait pas de prestation référence avant l'arrivée du Danois ; mais il n'avait pas fait perdre de points au RSCA, au contraire de Schmeichel depuis. Et désormais, qui fera office de n°2 ?

Nous avons trois très bons gardiens avec Schmeichel, Coosemans et Vanhoutte

"Nous avons trois bons gardiens avec Kasper, Colin (Coosemans) et Timon Vanhoutte. Un mélange d'expérience avec Kasper et Colin et de talent prometteur avec Timon", assure Brian Riemer. "Nous jetterons un oeil au marché. Mais il n'y aura pas de "panic buy". Nous ne sommes pas désespérément à la recherche d'un gardien de but. Si nous en amenons un, c'est pour du long terme. Il n'y a aucun besoin de paniquer : nous avons trois excellents gardiens".

Au temps, donc, pour ce qui avait justifié l'arrivée de Schmeichel : le besoin d'avoir une "vraie" concurrence au poste de gardien de but, comme à tous les postes. Car Colin Coosemans n'est pas au niveau, et Timon Vanhoutte n'est pas prêt. Si Anderlecht ne remplace pas Maxime Dupé, cela ne fera que confirmer une chose : que le Français n'était pas mis sur un pied d'égalité avec Kasper Schmeichel...