Arnaud Bodart avant sa 175e avec le Standard : "Je sais que les supporters sont plus calmes que d'habitude"

Le gardien du Standard, conscient de la situation précaire du club, ne veut pas penser aux Play-Offs 3. Vendredi, il disputera son 175e match officiel avec le matricule 16, se rapprochant des 30 joueurs les plus capés de l'histoire des Rouches.

Ce mercredi, Arnaud Bodart était présent en conférence de presse, deux jours avant le déplacement du Standard au Cercle de Bruges. Le gardien de 25 ans s'est évidemment exprimé sur la situation précaire des Liégeois au classement.

"Contre Courtrai, c'était le pire scénario possible. Un avant-match magnifique, on crée quelques occasions, on ne marque pas, puis on encaisse et on ne revient jamais. On pèche à la finition depuis le début de saison. C'est un gros problème, même s'il y a aussi trop de matchs dans lesquels on encaisse des buts."

Une nouvelle contre-performance qui a envoyé le matricule 16 à la 10e place, deux petites longueurs devant le RWDM et les Play-Offs 3. "Le Standard barragiste ? Je ne veux pas penser à ça, ça ne peut juste pas arriver, c'est impensable. Quand on regarde vers le haut, on peut se fixer des objectifs et avancer. Quand on regarde vers le bas, on doit prendre match par match, travailler et gagner."

Une heure après cette conférence de presse, commençaient les cinq dernières minutes de la rencontre entre le RWDM et Eupen, rencontre interrompue en raison des agissements des supporters molenbeekois. Même si de nombreux sifflets ont retenti des tribunes après la défaite inquiétante contre Courtrai, les supporters du Standard restent plus calmes que jamais.

Arnaud Bodart avec les légendes du Standard

Et Arnaud Bodart le sait, lui qui disputera son 175e match avec le Standard au Jan Breydel : cela n'a pas toujours été le cas. "Je sais très bien que c'est plus calme que d'habitude, mais je ne connais pas les raisons. Je comprendrais qu'ils se fâchent et je comprends leur rage, l'humeur quotidienne d'un supporter dépend aussi des résultats de son équipe."

C'est donc un cap important que franchira le portier, vendredi. Avec 174 matchs, il est le 31e joueur qui a porté le plus de fois la vareuse du Standard en match officiel. Pour entrer dans le top 30, Bodart devra dépasser les 177 matchs d'un certain Christian Piot. Juste devant, se trouvent Oguchi Onyewu, Régis Genaux et Laurent Ciman.

"Même si les saisons se suivent et ne sont pas positives, ce n'est jamais lassant d'être ici. Quand on a match, qu'on sait que le stade sera plein et l'ambiance au rendez-vous, on a des étoiles plein les yeux. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambition, mais il faut savoir faire la part des choses. Surtout quand la situation est négative, cela ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort" a conclu Arnaud Bodart.