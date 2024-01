Brian Riemer déplore le manque de créativité offensive d'Anderlecht

Anderlecht a eu du mal à jouer sur sa supériorité numérique face à l'Union. Pour Brian Riemer, le but anderlechtois est tombé bien trop tard.

Face à une équipe de l'Union bien en place, Anderlecht n'a jamais réussi à faire le jeu dans ce quart de finale de la Coupe de Belgique jeudi soir. Malgré plus d'une heure de jeu à 11 contre 10, les Mauves ont cruellement manqué d'inspiration. Pour Brian Riemer, si ses joueurs avaient le ballon au pied, ils ont manqué d'agressivité.

"Durant les 15 premières minutes, on a vraiment eu du mal à mettre en place notre jeu. On a profité de quelques contres mais infructueux. Le carton rouge est arrivé très tôt dans le match mais avant cela, ils ont beaucoup joué sur les flancs mais après avoir été réduits à dix, tout a changé. On a dominé mais en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a manqué d'agressivité sur la balle", a commenté l'entraîneur des Mauves en conférence de presse.

"Le penalty n'a vraiment pas aidé même si on était un supériorité numérique. Nous savions que marquer un but nous pousserait mais il est tombé trop tard", a-t-il ajouté.

L'un des vrais problèmes pour le Sporting jeudi soir se situait à l'avant : un Dolberg bien trop seul en plus d'un cruel manque de créativité offensive. Les joueurs peinaient à se projeter vers l'avant pour offrir des possibilités de reconversion. "On l'a vu dans les sept dernières minutes. On a tenté six ou sept centres, et aucun d'eux n'a été dangereux", a expliqué Riemer.