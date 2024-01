Du mouvement au Standard : un attaquant file vers l'Angleterre

Noah Ohio vit une saison cauchemardesque avec le Standard. Il en passera la deuxième partie à Hull.

Invisible sous Carl Hoefkens, Noah Ohio ne semble pas non plus faire partie des plans d'Ivan Leko, qui lui préfère un Wilfried Kanga diminué ou un Stipe Perica qui n'a plus été titularisé depuis un an.

Le message est clair et a encore été confirmé par la rencontre au Cercle où Ohio est resté sur le banc pendant 90 minutes. Un départ semble plus que jamais à l'ordre du jour.

Selon une information de La Dernière Heure que nous sommes en mesure de confirmer, l'attaquant néerlandais va être prêté à Hull jusqu'en fin de saison (sans option d'achat). Hull City est actuellement septième de Championship et va tenter de se qualifier pour le tour final qualificatif pour la Premier League. Son départ pourrait permettre la venue d'un nouvel attaquant, une demande de Leko.