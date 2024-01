Claudio Caçapa est absolument furieux et ne se cache pas pour désigner les coupables

Claudio Caçapa, l'entraîneur du RWDM, a exprimé sa frustration suite à la défaite de son équipe face à Malines, avec un score final de 3-1. Le point d'achoppement pour Caçapa réside dans le non-attribution d'un penalty au RWDM, malgré une faute de main flagrante de Herremans.

Dans son analyse post-match, Claudio Caçapa n'a pas mâché ses mots concernant le penalty non sifflé en faveur de son équipe. "Je n'aime généralement pas commenter l'arbitrage, mais cette fois-ci, je ressens le besoin de le faire. Chaque fois que le VAR est sollicité contre nous, cela se traduit par un penalty ou un carton rouge. Cependant, la seule fois où le VAR intervient en notre faveur, l'arbitre estime qu'il n'y a pas de penalty. C'est scandaleux. Cette situation aurait pu changer le cours du match", s'est indigné l'entraîneur du RWDM.

Malgré ces frustrations, Caçapa a souligné des aspects positifs. "Il est difficile de se retrouver à dix dès les trois premières minutes. À partir de là, la tactique passe au second plan, et c'est avec le cœur que mes joueurs ont continué à jouer. J'ai vu l'équipe que j'aime voir, celle qui court et se bat pour chaque ballon pendant 90 minutes, même avec un joueur en moins."

Cependant, la déception persiste, car le RWDM a encaissé un autre but pendant les arrêts de jeu. "Les remplaçants étaient au courant de la tactique à adopter sur ce corner. Il aurait fallu se positionner différemment, et selon moi, mes joueurs ont réagi trop tard face à Schoofs. C'est un manque de concentration", a conclu Caçapa.