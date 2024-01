Enfin un sujet de débat en moins à Anderlecht ? "Il mérite le respect"

Kasper Schmeichel a été très solide contre l'Union, permettant au Sporting de prendre un point un peu miraculeux. Le tout avec le n°1 au dos.

Ce n'était peut-être pas un hasard si Kasper Schmeichel s'est présenté en zone mixte dimanche dernier, après son très bon match contre l'Union Saint-Gilloise. Le Danois, qui ne s'est il est vrai jamais caché, était enfin libéré d'un poids. Le départ de Maxime Dupé mettait un terme définitif aux relents de "favoritisme" qui émanaient de ses titularisations consécutives alors que le Français travaillait dans l'ombre.

On a beaucoup parlé de l'injustice de l'arrivée de Schmeichel pour Dupé, mais l'ancien de Leicester lui-même n'y pouvait rien : un projet lui a été proposé, il l'a accepté. À 37 ans, alors que presque rien n'aurait pu lui coûter son poste de n°1 en sélection danoise, voir Kasper Schmeichel signer dans un club de moindre standing quand l'Arabie Saoudite lui tendait les bras était un beau signal.

Le n°1 ? Pas un symbole, affirme Schmeichel

Impossible de ne pas y voir un lien de cause à effet : Maxime Dupé à peine parti, Kasper Schmeichel reprenait le n°1 qui lui était alloué. "J'ai toujours joué avec ce numéro, depuis les équipes de jeunes. Quand il a été disponible et qu'on me l'a proposé, j'ai accepté. C'est tout", affirmait le portier anderlechtois quand le sujet était évoqué. Le symbole, cependant, est important. Comme le fait que Schmeichel ne s'est pas loupé pour sa première avec ce numéro au dos.

© photonews

Brian Riemer, interrogé sur la performance de son gardien, n'a pas pu s'empêcher de se montrer un peu agacé. "Vous aimez ce sujet, je le sais. Écoutez, chacun a droit au respect, Maxime comme Kasper. Je suis très heureux pour Kasper qu'il ait fait un bon match, et il a été bon, je suis d'accord", souriait le coach du RSCA. "Mais je suis aussi content pour Maxime, qui a pu se rapprocher de sa famille en retournant en France, c'était aussi son souhait". L'arrivée de Mads Kikkenborg, Danois lui aussi, devrait offrir à Riemer la même qualité en cas de besoin... et cette fois, sans polémiques.