La grosse déception de Ronny Deila après le partage concédé par le Club : "Le même problème qu'en début de saison"

Ronny Deila était abasourdi en conférence de presse, après le partage du Club de Bruges contre le KV Courtrai. L'entraîneur norvégien ne comprend pas comment ses joueurs ont pu concéder le troisième but, dans le temps additionnel de la seconde période.

Le Club de Bruges a clairement perdu deux points dans l'aventure, en partageant l'enjeu contre le KV Courtrai, mardi (3-3). Menés en milieu de seconde période, les Blauw & Zwart avaient pourtant su réagir pour reprendre les devants à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, via Igor Thiago.

Mais dans une défense statique et bien trop passive, Djibi Seck en a profité pour offrir un point important à la lanterne rouge, en toute fin de match. En conférence de presse, Ronny Deila était évidemment très déçu de ce partage, et de la manière avec laquelle il a été concédé.

"C'est un moment d'apprentissage. Nous avons dominé ce match, nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous aurions dû tuer cette rencontre quand on en a eu l'occasion, et on ne l'a pas fait. C'était aussi un problème pour nous plus tôt dans la saison" a-t-il déclaré, selon des propos relayés par nos confrères de Sporza.

Bruges et Deila déjà tournés vers le choc à l'Antwerp

"Je suis tellement déçu de ce troisième but. Leur action commence au milieu de terrain, cela ne peut jamais arriver. Nous savions qu'il y aurait des contres et nous les avons bien absorbés en première mi-temps. Les buts encaissés étaient des erreurs individuelles où nous aurions pu faire mieux."

Pas de panique pour le Club de Bruges, qui reste bien installé à la troisième place du classement. Les Brugeois auraient pu mettre davantage de pression sur la place de dauphin du Sporting d'Anderlecht, mais ce n'est que partie remise.

"C'est un revers, une soirée difficile que nous devons traverser. Il faut se calmer et se concentrer sur dimanche, un gros match au Bosuil nous attend" a relativisé Ronny Deila, conscient que la saison est encore longue et que les points perdus en chemin par les différents ténors risquent d'être encore nombreux avant la fin de la phase classique.