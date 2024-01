Peu de temps de jeu et des regrets : Gand et Genk retrouvent leur maître à jouer... présent contre Anderlecht et l'Union ?



Le Maroc a été éliminé par l'Afrique du Sud d'Hugo Broos, en 1/8es de finale de Coupe d'Afrique. Bilal El Khannouss et Tarik Tissoudali vont donc rentrer en Belgique... avec beaucoup de regrets. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc était le grandissime favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais, ce mardi, les Lions de l'Atlas ont été défaits et éliminés, dès les 1/8es de finale, par l'Afrique du Sud d'Hugo Broos, qui continue ses miracles sur le continent africain. En football, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et cette élimination permet à La Gantoise et à Genk de retrouver leur maître à jouer : Bilal El Khannouss et Tarik Tissoudali. Le Limbourgeois a disputé 57 minutes sur l'ensemble de la compétition, tandis que le Buffalo n'aura goûté qu'à 17 petites minutes de cette CAN. Les deux clubs du nord du pays seront satisfaits de ne pas voir leurs joueurs rentrer dans un état de fatigue trop important, après trois rencontres de championnat à se passer de leurs services, mais doivent tout de même regretter ce faible temps de jeu. Les deux offensifs ne seront évidemment pas disponibles avant le week-end (Genk recevra l'Union, Gand ira à Anderlecht) mais pourraient déjà avoir un gros rôle à jouer dans un match au sommet pour leur équipe.



